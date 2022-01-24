У Рівному люди годинами стоять у черзі на морозі, щоб здати ПЛР-тест: фото

Щоб дізнатись свій діагноз, люди шикуються у чергах і стоять на вулиці.
Сьогодні, 24 січня, у Рівному утворились черги з охочих здати ПЛР-тест на коронавірус. Люди скаржаться, що їм доводиться годинами стояти на морозі в очікуванні процедури.
Як повідомляє місцевий канал ITV media group, така ситуація в місті виникає вже не вперше.
"Подібне не один день спостерігають поблизу ЦПМСД "Ювілейний" та "Центральний". Люди нарікають, що їх не пускають у приміщення медичного закладу, у той час як медики пояснюють - такі вимоги", - йдеться у повідомленні.
У центрі меддопомоги "Цетнральний" запевняють, що черги утворюються через те, що охочі зробити ПЛР-тест приходять завчасно, а не тоді, коли вказано у їхньому скеруванні від лікаря.
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