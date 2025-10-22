У Рівному медсестра до смерті обпекла немовля: як її покарають

45% опіків тіла – медсестра відповідатиме за смерть немовляти через службову недбалість / © pixabay.com

Реклама

У Рівному медсестрі, службова недбалість якої призвела до смерті немовляти, повідомили про підозру.

Про це повідомили в Рівненській обласній прокуратурі та регіональному управлінні Нацполіції.

Трагедія сталася у грудні 2022 року. Тоді в одній із дитячих лікарень Рівненщини проводили операцію 2-місячній дівчинці.

Реклама

Під час хірургічної операції немовля лежало на животі. Медсестра принесла до операційної електричну грілку. Проте не проконтролювала її температури. Як наслідок — немовля отримало термічний опік 45% поверхні тіла. Найбільше постраждали обличчя, живіт, груди та ноги. Від отриманих ушкоджень 2-місячна дівчинка померла.

«42-річна медична сестра, яка входила до операційної бригади, недбало виконала свої обов’язки, допустивши використання несертифікованого та необлікованого обігрівального приладу, що призвело до смертельних опіків дитини», — зазначили у поліції.

Правоохоронці повідомили медсестрі про підозру. Їй вже обрано запобіжний захід. Відповідно до санкції статті жінці може загрожувати до 3 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що у грудні 2022 року у Рівному від опікового шоку в лікарні померла двомісячна дитина.

Реклама

«2-місячна Полінка разом з мамою пішли на планову операцію в Рівненську обласну дитячу лікарню (відділення нейрохірургії). Під час операції немовля поклали на столик з підігрівом та спалили шкіру. 45% обпаленого тіла… Дитина згоріла», — зазначала тоді місцева журналістка Оксана Кравець.