У Рівному на автовокзалі сталась масова бійка: зловмисники намагались вкрасти маршрутку з пасажирами

На місці події працювали правоохоронці.

У Рівному на вокзалі в неділю, 17 жовтня, сталась масова бійка. Її учасники, щоб втекти від поліції, намагались вкрасти маршрутку із пасажирами в салоні.

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Про це повідомляє rivnepost.rv.ua з посиланням на речницю патрульної поліції Рівненської області Оксану Юрченко.

До правоохоронців звернувся чоловік, який повідомив, що у нього на автовокзалі вкрали куртку, в якій були гроші та мобільний телефон. Коли поліція прибула на місце події, то там уже була масова бійка, в якій брали участь восьмеро чоловіків.

Під час затримання одного із учасників бійки до правоохоронця підбіг 23-річний брат-двійник хулігана та напав на патрульного.

"Водночас кілька нетверезих чоловіків спробували сісти у маршрутку "Рівне-Корець". Пасажири були проти. Доки водій маршрутки продавав квитки, один з п’яних чоловіків сів за кермо та спробував поїхати з вокзалу. Його зупинили. На місце події викликали слідчо-оперативну групу", - повідомила Оксана Юрченко.

Обставини події встановлюють слідчі.

Нагадаємо, у Дніпровському районі Києва група невідомих обстріляла маршрутний автобус. У результаті події водій транспортного засобу отримав поранення.

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