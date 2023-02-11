У Рівному на свій день народження загинув 14-річний хлопець: подробиці трагедії та фото

Хлопця рятувальники шукали майже три години.

У Рівному в суботу, 11 лютого, провалився під лід та загинув 14-річний хлопець. Підліток сьогодні святкував свій день народження.

Про це повідомляє поліція Рівненської області.

Інцидент стався 11 лютого о 18:45 на мікрорайоні Ювілейний. Там троє хлопців провались під лід на місцевій водоймі. Двох з них вдалось одразу врятувати. Їх госпіталізували.

Фото: ГУ Нацполіції в Рівненській області

Ще одного підлітка рятувальники шукали більше трьох годин. Його знайшли мертвим у водоймі.

У поліції зазначають, що у загиблого сьогодні був день народження. Хлопець відзначав 14 років. Правоохоронці встановлюють причини трагедії.

Нагадаємо, місті Скалат Тернопільської області під лід провалився 18-річний хлопець. Його друг кинувся у воду та намагався врятувати потерпіло, проте ледве не загинув.

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