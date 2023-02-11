Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У Рівному на свій день народження загинув 14-річний хлопець: подробиці трагедії та фото

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
Перегляди
287
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У Рівному на свій день народження загинув 14-річний хлопець: подробиці трагедії та фото

Фото: ГУ Нацполіції в Рівненській області

Хлопця рятувальники шукали майже три години.

У Рівному в суботу, 11 лютого, провалився під лід та загинув 14-річний хлопець. Підліток сьогодні святкував свій день народження. 

Про це повідомляє поліція Рівненської області. 

Інцидент стався 11 лютого о 18:45 на мікрорайоні Ювілейний. Там троє хлопців провались під лід на місцевій водоймі. Двох з них вдалось одразу врятувати. Їх госпіталізували. 

© ГУ Нацполіції в Рівненській області
Фото: ГУ Нацполіції в Рівненській області

Ще одного підлітка рятувальники шукали більше трьох годин. Його знайшли мертвим у водоймі. 

У поліції зазначають, що у загиблого сьогодні був день народження. Хлопець відзначав 14 років. Правоохоронці встановлюють причини трагедії. 

Нагадаємо, місті Скалат Тернопільської області під лід провалився 18-річний хлопець. Його друг кинувся у воду та намагався врятувати потерпіло, проте ледве не загинув.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
287
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація