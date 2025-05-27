У Рівному народився хлопчик, зачаття якого відбулося після загибелі батька-військового

Хлопчика назвали Юрієм — на честь батька / © pixabay.com

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У перинатальному центрі Рівного народився хлопчик, зачаття якого відбулося після загибелі батька-військового.

Про це повідомили у Faceboook Рівненського перинатального центру.

Це перший у центрі репродукції випадок народження дитини через запліднення після смерті чоловіка замороженою спермою.

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«Приблизно два роки тому Наталія звернулася до нас із тим, що не може завагітніти. Їй довелося пройти декілька оперативних втручань, таких як лапароскопічне роз’єднання злук та гістероскопічне видалення поліпів. Для подальшого лікування її було скеровано до центру планування сім’ї», — зазначив лікар акушер-гінеколог Віктор Лесик.

Дружина загиблого військового Наталія Гордійчук розповіла, що вони з чоловіком Юрієм намагалися завагітніти понад рік.

«Боролися, здавали аналізи, робили все, що було в наших силах. Він здав біологічний матеріал (сперму — Ред.) і нам сказали приїхати через три дні знову. У березні ми приїхали, а потім він поїхав на Донеччину. У травні мені подзвонили й повідомили, що його немає. Я не вірила, що він загинув, до останнього, поки не побачила», — згадує дружина загиблого героя.

Після загибелі чоловіка Наталя наважилася подарувати життя їхньому спільному сину, щоб зберегти частинку Юрія поруч із собою.

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«Це непроста історія та непростий клінічний випадок для лікарів. Бажання Юрія мати дитину було надто сильним. Тоді ми запропонували заморозити його біологічний матеріал. На етапі, коли ми чекали протоколу ЕКЗ і проводили обстеження, ми отримали сумну звістку. Це не зупинило Наталію, бо вона дала обіцянку своєму чоловікові, що він буде мати дитину. Насправді, герої не вмирають», — каже лікарка акушерка-гінекологиня Ірина Царук.

Наталія народила дитину 20 травня 2025 року, через рік після загибелі чоловіка. Хлопчика назвали Юрієм на честь тата-героя.

Раніше повідомлялося, що у Тернополі вдова бійця народила двійню у день народження чоловіка. Крім чоловіка, на фронті вона втратила старшого сина.