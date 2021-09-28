У Рівному незнайомець раптово напав на 20-річну дівчину посеред вулиці і вдарив ножем у живіт: фото

У Рівному незнайомець раптово напав на 20-річну дівчину посеред вулиці і вдарив ножем у живіт: фото

Нападник не вкрав у потерпілої жодних речей.

У понеділок, 27 вересня, приблизно о 21:00 на вулиці Волинської Дивізії у Рівному невідомий раптово напав на 20-річну дівчину і вдарив її ножем у живіт. Водночас нападник не пограбував потерпілу.

Про це повідомила пресслужба поліції Рівненської області.

"20-річна рівнянка, яка має проблеми зі слухом та мовленням, поверталася додому, як по дорозі її зненацька вдарив ножем у живіт невідомий. Про це дівчина одразу написала своєму товаришу — сурдоперекладачу. Жодних речей та коштів у потерпілої не викрадено", - розповіли правоохоронці.

ГУ Нацполіції в Рівненській області

Дівчину госпіталізували у хірургічне відділення лікарні, де медики діагностували в неї непроникаюче поранення черевної порожнини.

Після її звернення до поліції із заявою про вчинення злочину, слідчі розпочнуть досудове розслідування за частиною 1 статті 125 КК України (умисне легке тілесне ушкодження).

ГУ Нацполіції в Рівненській області

Зараз правоохоронці намагаються встановити особу зловмисника і просять громадськість допомогти їм у цьому.

"Якщо комусь відома будь-яка інформація, чи хтось був свідком події, прохання повідомити на спецлінію 102", - зазначили у поліції.

Нагадаємо, 31 серпня у Рівному двоє братів-близнюків підстерегли і напали з ножем на жінку. Один із них завдав їй кілька ножових поранень у спину. Після цього зловмисники втекли, а постраждалу госпіталізували. У поліції кажуть, що хлопці дивилися заборонені фільми, де присутня жорстокість, і хотіли щось схоже випробувати самі.

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