Не зупинився під час хвилини мовчання: у Рівному покарали водія

Водій пояснив свою поведінку тим, що він поспішав і тому не зупинився.

Сьогодні вранці, о 9:00, у центрі Рівного за сигналом регулювальника усі транспортні засоби зупинилися, щоб вшанувати пам’ять загиблих у війні хвилиною мовчання. Проте один із водіїв, який керував автомобілем Volkswagen Passat, проігнорував цю зупинку та продовжив рух.

Про це повідомили у патрульній поліції Рівненської області.

Порушника, 30-річного чоловіка, було оперативно виявлено завдяки системі "Безпечне місто Рівне" та підтримці "Центру безпеки громади". Йому виписали штраф за порушення ч.2 ст.122 Кодексу України про адміністративні правопорушення, що стосується проїзду на заборонний жест регулювальника.

Сам водій пояснив свою поведінку тим, що він поспішав і тому не зупинився.

Нагадаємо, що поліс автоцивілки є обов’язковим документом для кожного водія, за відсутність якого, може бути накладений штраф. Однак для деяких водіїв, зокрема керманичів автобусів, існує необхідність мати ще й поліс індивідуального страхування.