У Рівному перед Новим роком спалахнув тролейбус з пасажирами: фото

Постраждалих через пожежу немає.
У Рівному 31 грудня о 19:54 спалахнув тролейбус із пасажирами. Пожежу ліквідовували рятувальники.
Про це повідомили у ДСНС у Рівненській області.
Займання сталось на вул. Соборній в тролейбусі №10. На місце події оперативно прибули рятувальники, які ліквідували пожежу.
"Прибувши за вказаною адресою рятувальники встановили, що загорання трапилося під аркою переднього колеса. Загоряння швидко ліквідували. Серед пасажирів жертв та постраждалих немає", - повідомили в ДСНС.
Причини займання встановлюються.
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