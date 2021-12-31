У Рівному перед Новим роком спалахнув тролейбус з пасажирами: фото

У Рівному перед Новим роком спалахнув тролейбус з пасажирами: фото

Постраждалих через пожежу немає.

У Рівному 31 грудня о 19:54 спалахнув тролейбус із пасажирами. Пожежу ліквідовували рятувальники.

Про це повідомили у ДСНС у Рівненській області.

Займання сталось на вул. Соборній в тролейбусі №10. На місце події оперативно прибули рятувальники, які ліквідували пожежу.

ГУ ДСНС України у Рівненській області

"Прибувши за вказаною адресою рятувальники встановили, що загорання трапилося під аркою переднього колеса. Загоряння швидко ліквідували. Серед пасажирів жертв та постраждалих немає", - повідомили в ДСНС.

Причини займання встановлюються.

ГУ ДСНС України у Рівненській області

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