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У Рівному перед Новим роком спалахнув тролейбус з пасажирами: фото

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У Рівному перед Новим роком спалахнув тролейбус з пасажирами: фото

ГУ ДСНС України у Рівненській області

Постраждалих через пожежу немає.

У Рівному 31 грудня о 19:54 спалахнув тролейбус із пасажирами. Пожежу ліквідовували рятувальники. 

Про це повідомили у ДСНС у Рівненській області. 

Займання сталось на вул. Соборній в тролейбусі №10. На місце події оперативно прибули рятувальники, які ліквідували пожежу.

© ГУ ДСНС України у Рівненській області
ГУ ДСНС України у Рівненській області

"Прибувши за вказаною адресою рятувальники встановили, що загорання трапилося під аркою переднього колеса. Загоряння швидко ліквідували. Серед пасажирів жертв та постраждалих немає", - повідомили в ДСНС. 

Причини займання встановлюються. 

© ГУ ДСНС України у Рівненській області
ГУ ДСНС України у Рівненській області

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