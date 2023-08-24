У Рівному пес врятував господарів під час пожежі

Собака почав битися у двері, попереджаючи господарів про смертнельну небезпеку.

У Рівному собака врятував господарів під час нічної пожежі.

Про це повідомила речниця патрульної поліції Рівненської області Оксана Юрченко.

За її словами, патрульні прибули на виклик та виявили загоряння гаражного приміщення із житловою зоною зверху. Будівля була охоплено полумʼям повністю.

"Мешканців будинку розбудив їхній собака на ім‘я Джекі. Собака почав битися у двері і дерти їх лапами знадвору", – розповіла Юрченко.

Пес Джекі, який попередив господарів про небезпеку / Фото: Facebook/Патрульна поліція Рівного

Поліцейські провели евакуаційні заходи з будинків та квартир поблизу. Загалом евакуювали близько десятка людей разом із дітьми та домашніми тваринами. На місці події працювали рятувальники, які ліквідовували полум'я.

За словами власників будівлі, причиною загоряння, ймовірно, сталося коротке замикання щита електромережі.

Раніше ми писали, як собака Жужа врятувала бійців ЗСУ на позиції в Бахмуті.

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