У Рівному під час пожежі на центральному ринку загинули двоє людей: фото, відео

У Рівному під час пожежі на центральному ринку загинули двоє людей: фото, відео

У Рівному внаслідок пожежі на ринку загинули двоє людей, ще двох вдалося врятувати.

Сьогодні, 24 травня, о 08:44 год. виникла пожежа у складському приміщенні на території продовольчого ринку, що на вулиці Пересопницькій, у Рівному.

По це повідомили у пресслужбі ДСНС Рівненської області.

"По прибуттю до місця виклику вогнеборці евакуювали з приміщення ринку 15 людей. Та врятували з підвального приміщення 2 чоловіків 50-ти та 61-го років народження", - йдеться у повідомленні.

На жаль, за дві години потому рятувальники виявили у підвальному приміщенні без ознак життя жінку та чоловіка. Особи загиблих встановлюються.

Про трагічну пожежу також повідомив рівненський міський голова Олександр Третяк.

"Рятувальники, медики, поліція - досі працюють на місці події. 15 людей врятували з місця надзвичайної події. Двоє з них - поребували допомоги медиків. Але найстрашніше, що двох рівнян - чоловіка та жінку - врятувати не вдалося, попри тривалі реанімаційні заходи. Щирі співчуття родинам та близьким загиблих", - написав він на своєму каналі в Telegram.

Тако мер міста додав, що рятувальники не могли доїхати максимально близько до осередку займання через ускладнений проїзд.

"Вкотре хочу звернутися до мешканців Рівного: сьогодні ми знову-таки зіштовхнулися з проблемою доїзду до місця пожежі. Саме черед це водіям спецтехніки було вкрай важко під'їхати максимально близько до місця загоряння, щоб надати допомогу потерпілим. Вчергове наголошую: Рівне – це місто, де поважають один одного і загально прийняті правила", – зазначив він.

До ліквідації пожежі залучили 7 одиниць техніки та 33 рятувальників.

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