У Рівному під колесами легковика загинула 8-річна дитина: деталі трагедії (фото)

У Рівному сталася смертельна ДТП – під колесами автівки загинула 8-річна дитина.

Про це повідомляє поліція Рівненської області.

31-річний житель, водій автомобіля ВАЗ-2104, допустив наїзд на восьмирічну дівчинку, яка раптово вибігла на проїзну частину з-поза припаркованого буса.

Від отриманих травм дівчинка загинула: медики лише констатували смерть дитини.

Вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР за ч. 2 ст. 286 КК України. Водій легковика тверезий, втім, він проходитиме відповідний огляд.

Нагадаємо, що в Чернівецькій області п’яний священник на КАМАЗі влаштував ДТП і намагався заволодіти зброєю поліції.

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