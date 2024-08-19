У Рівному під колесами легковика загинула 8-річна дитина: деталі трагедії (фото)

Дівчинка раптово вибігла на проїзну частину з-поза припаркованого буса.
У Рівному сталася смертельна ДТП – під колесами автівки загинула 8-річна дитина.
Про це повідомляє поліція Рівненської області.
31-річний житель, водій автомобіля ВАЗ-2104, допустив наїзд на восьмирічну дівчинку, яка раптово вибігла на проїзну частину з-поза припаркованого буса.
Від отриманих травм дівчинка загинула: медики лише констатували смерть дитини.
Вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР за ч. 2 ст. 286 КК України. Водій легковика тверезий, втім, він проходитиме відповідний огляд.
Нагадаємо, що в Чернівецькій області п’яний священник на КАМАЗі влаштував ДТП і намагався заволодіти зброєю поліції.
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