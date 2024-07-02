У Рівному підліток після перегляду відео примусив дитину до сексу: шокувальні подробиці

У Рівному неповнолітній шантажем змусив малолітню дівчинку зайнятись з ним сексом на сходовому майданчику багатоповерхового житлового будинку. Все це він зняв на відео та показував одноліткам.

Про це йдеться у вироку Рівненського міського суду.

За даними суду, інцидент стався ще наприкінці 2019 року. Неповнолітній у Рівному, погрожуючи малолітній дівчинці "компроматом", примусив її до сексу. Все це він знімав на камеру.

На суді хлопець провину визнав. Він заявив, що "за спільним бажанням вони хотіли зняти сцену сексуального характеру після перегляду ними відео такого характеру, яке він завантажив на свій мобільний телефон".

Ініціатором виготовлення такого відео виступила нібито потерпіла, він погодився "так, як не до кінця надавав оцінку їх спільним діям в силу свого неповнолітнього віку". Він пообіцяв дівчинці, що видалить відео, проте вирішив показати його одноліткам, щоб "похвалитись та виглядати дорослим". Хлопець повідомив, що сплатив потерпілій моральну компенсацію та шкодує, що все так сталось. Він також перепросив у потерпілої.

Дівчинка на суді просила суворо не карати підозрюваного.

Суд визнав хлопця винним за ч. 4 ст. 152 КК України та засудив до 2 років іспитового терміну.

Вирок суду

Нагадаємо, на Полтавщині у пари школярів народилась дитина.

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