У Рівному поліція і кінологи шукають вибухівку на автовокзалі: пасажирів і працівників евакуювали

У Рівному поліція і кінологи шукають вибухівку на автовокзалі: пасажирів і працівників евакуювали

Правоохоронці перевіряють інформацію про замінування.

Сьогодні, 14 вересня, о 12:24 до поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Київській у Рівному заміновано автовокзал.

Як інформує пресслужба поліції Рівненської області, спеціалісти-вибухотехніки, кінологи та співробітники інших служб поліції обстежують приміщення вокзалу та прилеглої території і шукають вибухівку.

Працівників автовокзалу та пасажирів евакуювали.



Також правоохоронці намагаються встановити особу, яка повідомила про замінування.

Нагадаємо, у Києві невідомий повідомив про замінування будівлі Київського інституту бізнесу і технологій. Студентів та викладачів евакуювали.

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