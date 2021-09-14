У Рівному поліція і кінологи шукають вибухівку на автовокзалі: пасажирів і працівників евакуювали

Правоохоронці перевіряють інформацію про замінування.
Сьогодні, 14 вересня, о 12:24 до поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Київській у Рівному заміновано автовокзал.
Як інформує пресслужба поліції Рівненської області, спеціалісти-вибухотехніки, кінологи та співробітники інших служб поліції обстежують приміщення вокзалу та прилеглої території і шукають вибухівку.
Працівників автовокзалу та пасажирів евакуювали.
Також правоохоронці намагаються встановити особу, яка повідомила про замінування.
Нагадаємо, у Києві невідомий повідомив про замінування будівлі Київського інституту бізнесу і технологій. Студентів та викладачів евакуювали.