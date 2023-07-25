У Рівному повністю голий чоловік тікав від поліції: розбив білборд і забіг до ресторану по овочі

У Рівному зранку 25 липня поліція затримала повністю голого чоловіка, який кидався на авто, розбив білборд і забіг до ресторану.

Про це пише rivne.media.

Інцидент стався на вулиці Кавказькій. Там помітили повністю голого чоловіка, який неадекватно поводився. На відео видно, як він голяка тікає від поліції посеред вулиці. Також чоловік забіг до місцевого ресторану, де просив подати йому овочі. Після цього він одразу вибіг.

У Рівному бігав голий чоловік

У пресслужбі поліції Рівненської області інцидент підтвердили. Там зазначили, що до них звернулись очевидці та повідомили, що оголений чоловік кидається на автомобілі. Спочатку на місце події прибули патрульні, які викликали слідчо-оперативну групу.

"З'ясувалося, що це 41-річний мешканець Рівного, який з невстановлених причин почав поводитися неадекватно. Громадянин розбив білборд та кидався на транспорт. Чоловіка було доставлено у спеціалізований медзаклад", - розповіла речниця поліції Юлія Дуднік.

Нагадаємо, у Кривому Розі під пологовим будинком новоспечений батько влаштував "голий" перформанс.

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