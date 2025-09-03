ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
513
1 хв

У Рівному пролунали вибухи

Над Рівним у ніч проти 3 вересня було гучно — у небі працюють сили протиповітряної оборони, які збивають ворожі повітряні цілі.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

У місті Рівне місцеві жителі повідомляють про серію вибухів.

За офіційними даними з телеграм-каналу міського голови Олександра Третяка, у небі працюють сили ППО, які відбивають атаку.

Моніторингові канали інформують про рух дронів у західному напрямку країни. Влада закликає мешканців залишатися в укриттях до відбою тривоги та дотримуватися правил безпеки.

Нагадаємо, що у Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу: яка є загроза.

513
