У Рівному пролунали вибухи
Над Рівним у ніч проти 3 вересня було гучно — у небі працюють сили протиповітряної оборони, які збивають ворожі повітряні цілі.
У місті Рівне місцеві жителі повідомляють про серію вибухів.
За офіційними даними з телеграм-каналу міського голови Олександра Третяка, у небі працюють сили ППО, які відбивають атаку.
Моніторингові канали інформують про рух дронів у західному напрямку країни. Влада закликає мешканців залишатися в укриттях до відбою тривоги та дотримуватися правил безпеки.
