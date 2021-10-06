У Рівному протестують нову вакцину від коронавірусу: добровольці отримають понад 9 тисяч гривень

Добровольців почали набирати від початку жовтня.
У Рівному тестуватимуть нову вакцину від коронавірусу виробника, який планує постачати її до США. Назву препарату поки не розголошують, але для випробування шукають добровольців.
Про це повідомляє "Рівне Медіа".
Як повідомив головний лікар ЦПМСД "Центральний" Олег Шрам, у місті шукають охочих для участі у клінічних дослідженнях нової вакцини. За це вони отримають плату - 8 тисяч гривень, плюс 1300 гривень транспортних витрат.
Заклад, де тестуватимуть вакцину, уже отримав відповідний сертифікат і ліцензію, затверджену МОЗ, окрім того, вже сформована команда із шести чоловік, яка цим займатиметься.
Добровольців почали набирати з початку жовтня. Записалися вже близько 100 осіб, але потрібна тисяча добровольців.
Серед основних умов для участі у дослідженні такі:
- учасники не мають бути вакцинованими,
- не мають вживати імунодепресанти;
- не хворіти на COVID-19 протягом останніх пів року.
Зазначається, що вікових обмежень для участі у дослідженні немає, але діти і вагітні жінки не можуть брати в ньому участь.
Добровольці підписують інформовану згоду на клінічні дослідження. Водночас частині добровольців будуть вводити плацебо (несправжні ліки). За кожним пацієнтом протягом року буде стежити медик. Добровольці проходитимуть безкоштовне комплексне обстеження, а також мати право на безкоштовне ПЛР-тестування. Згідно з угодою, також застрахують життя та здоров'я кожного пацієнта.
Заклад, де проводитимуть щеплення новою вакциною, отримає від 100 до 200 тисяч гривень від фірми-замовника на придбання медичного обладнання.
ЦПМСД "Центральний" - став першим медичним закладом України, який бере участь у цьому проекті. Попередньо також виявили таке бажання медичні заклади Харкова, Києва, Львова та Луцька.
Нагадаємо, що американська компанія Johnson&Johnson звернулася до Управління продовольства та медикаментів (FDA) з проханням дозволити проводити ревакцинацію.