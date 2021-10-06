У Рівному протестують нову вакцину від коронавірусу: добровольці отримають понад 9 тисяч гривень

У Рівному протестують нову вакцину від коронавірусу: добровольці отримають понад 9 тисяч гривень

Добровольців почали набирати від початку жовтня.

У Рівному тестуватимуть нову вакцину від коронавірусу виробника, який планує постачати її до США. Назву препарату поки не розголошують, але для випробування шукають добровольців.

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Про це повідомляє "Рівне Медіа".

Як повідомив головний лікар ЦПМСД "Центральний" Олег Шрам, у місті шукають охочих для участі у клінічних дослідженнях нової вакцини. За це вони отримають плату - 8 тисяч гривень, плюс 1300 гривень транспортних витрат.

Заклад, де тестуватимуть вакцину, уже отримав відповідний сертифікат і ліцензію, затверджену МОЗ, окрім того, вже сформована команда із шести чоловік, яка цим займатиметься.

Добровольців почали набирати з початку жовтня. Записалися вже близько 100 осіб, але потрібна тисяча добровольців.

Серед основних умов для участі у дослідженні такі:

учасники не мають бути вакцинованими,

не мають вживати імунодепресанти;

не хворіти на COVID-19 протягом останніх пів року.

Зазначається, що вікових обмежень для участі у дослідженні немає, але діти і вагітні жінки не можуть брати в ньому участь.

Добровольці підписують інформовану згоду на клінічні дослідження. Водночас частині добровольців будуть вводити плацебо (несправжні ліки). За кожним пацієнтом протягом року буде стежити медик. Добровольці проходитимуть безкоштовне комплексне обстеження, а також мати право на безкоштовне ПЛР-тестування. Згідно з угодою, також застрахують життя та здоров'я кожного пацієнта.

Заклад, де проводитимуть щеплення новою вакциною, отримає від 100 до 200 тисяч гривень від фірми-замовника на придбання медичного обладнання.

ЦПМСД "Центральний" - став першим медичним закладом України, який бере участь у цьому проекті. Попередньо також виявили таке бажання медичні заклади Харкова, Києва, Львова та Луцька.

Нагадаємо, що американська компанія Johnson&Johnson звернулася до Управління продовольства та медикаментів (FDA) з проханням дозволити проводити ревакцинацію.

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