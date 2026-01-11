У Рівному пункт обігріву не працював через похолодання

Зачинений пункт обігріву / © Суспільне

Пункт обігріву на вулиці Відінській та пункт «незламності» на вулиці Соборній, 12 біля Рівненської міської ради були зачинені 10 січня.

Про це повідомляє Суспільне.

Журналісти перевірили обидві локації та зафіксували, що вони не працюють. Біля наметового пункту обігріву на Відінській було розміщене оголошення про закриття через погодні умови.

Видання звернулося за коментарем до начальника відділу з питань надзвичайних ситуацій Рівнеради Андрія Бернацького. Він пояснив, що пункт «незламності» біля міськради не мав працювати відповідно до чинних рішень.

«Цей пункт „незламності“ — він і не має працювати згідно з останнім рішенням комісії ТЕБ і розпорядженням міського голови. Він працює у випадку блекаута понад 24 години або у випадку надзвичайної ситуації. Є стаціонарні пункти, які працюють протягом робочого часу, є пункти, які працюють зараз цілодобово. Це, до прикладу, пункти ДСНС, а є пункти, які розгортаються додатково», — зазначив Бернацький.

Він додав, що актуальний перелік пунктів «незламності», які працюють, оприлюднений на сайті міської ради.

«Ми визначили чітко режим і ситуацію, коли вони відкриваються. Зараз сніг випав, але світло не пропало, тепло є, то, в принципі, їх відкривати який сенс?» — сказав посадовець.

Ситуацію з наметовим пунктом обігріву прокоментувала волонтерка благодійної організації Remar Вікторія. За її словами, пункт був зачинений 9 та 10 січня через негоду.

«Ми не державна установа, це іспанська благодійна організація. Місто нам, в принципі, не допомагає, і ми так само від них незалежні, але співпрацюємо. Нам не було як доїхати, тому ми людей попередили в четвер. І в нас є ще інші пункти обігріву. Ми не одні в тому районі», — пояснила волонтерка.

Вона також зазначила, що ще однією причиною закриття стала небезпека для відвідувачів через нерозчищені дороги після снігопаду.

«Коли почав сипати сніг, не були розчищені дороги — і бабусі та дідусі, які йшли на обід, падали. Наші волонтери мусили їх доводити до автобуса. Біля намету ми старалися прочистити доріжки», — розповіла Вікторія.

За її словами, з понеділка наметовий пункт обігріву планують відновити роботу у звичайному режимі.

