У Рівному врятували жінку, яка потрапила у халепу з диваном: подробиці

У Рівному рятували жінку, яка потрапила у халепу з диваном: подробиці

У Рівному 17 листопада ввечері рятувальники провели незвичайну операцію з порятунку 70-річної жінки, у якої застрягла рука за диваном під час прибирання.

Про це повідомила обласна Служба порятунку.

За інформацією Служби порятунку, виклик надійшов із квартири на вулиці Генерала Безручка, де місцева мешканка кликала на допомогу. Оскільки двері були зачинені, рятувальникам довелося піднятися на другий поверх за допомогою висувної драбини та проникнути до помешкання через вікно.

Всередині вони виявили літню жінку, яка не могла самостійно звільнити руку з-за дивана. Фахівці ДСНС допомогли їй вибратися, а потім відчинили двері для бригади медиків. Після цього рятувальники провели жінку до карети швидкої допомоги.

