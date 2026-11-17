Ворожий дрон упав на дах авто / © скрін з відео

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У Рівному російський дрон упав на автомобілі, які були припарковані біля багатоповерхового житлового будинку. На щастя, бойова частина БпЛА не здетонувала.

Місцеві публікують момент падіння ворожого безпілотника у Мережі.

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На записі видно ряд автомобілів біля багатоквартирного будинку. Раптово ворожий безпілотник падає на дах одного з авто, а потім ударяється об сусідню машину.

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Дата публікації 14:34, 17.11.26 Кількість переглядів 12 «Шахед» впав на авто у Рівному

За попередньою інформацією, вибуху не було. Бойова частина російського дрона не спрацювала.

Згодом повідомили, що вибухотехніки провели контрольований підрив боєприпасу.

Дата публікації 14:34, 17.11.26 Кількість переглядів 3 Російський дрон летить у Рівному

Нагадаємо, що від самого ранку 17 листопада російська армія атакує Україну. Зокрема, велика кількість безпілотників летіла на захід. У низці регіонів лунали вибухи.

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