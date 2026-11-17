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У Рівному російський дрон впав на автомобілі біля житлового будинку (відео)
«Шахед» упав на дах авто у дворі багатоповерхівки в Рівному. Показали відео з камери.
У Рівному російський дрон упав на автомобілі, які були припарковані біля багатоповерхового житлового будинку. На щастя, бойова частина БпЛА не здетонувала.
Місцеві публікують момент падіння ворожого безпілотника у Мережі.
На записі видно ряд автомобілів біля багатоквартирного будинку. Раптово ворожий безпілотник падає на дах одного з авто, а потім ударяється об сусідню машину.
За попередньою інформацією, вибуху не було. Бойова частина російського дрона не спрацювала.
Згодом повідомили, що вибухотехніки провели контрольований підрив боєприпасу.
Нагадаємо, що від самого ранку 17 листопада російська армія атакує Україну. Зокрема, велика кількість безпілотників летіла на захід. У низці регіонів лунали вибухи.