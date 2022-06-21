У Рівному розкопали могилу більшовика: вона виявилась порожньою (фото, відео)

У Рівному в рамках декомунізації вирішили перенести на кладовище могилу більшовика Михайла Богомолова.

Проте після того, як демонтували пам'ятник та розкопали могилу, на її місці не знайшли останків Богомолова.

Про це повідомив секретар Рівненської міськради Віктор Шаркизян.

Зазначимо, що рішення про перенесення на кладовища останків більшовиків та інших комуністичних діячів у Рівному ухвалили після повномасштабної війни Росії проти України.

"Не могила, а радянський міф. Під п’єдесталом пам’ятника Михайлу Богомолову решток тіла не знайшли. Для чого ж тоді пам’ятник, - запитаєте ви? Не нам про це судити. Але сьогодні ще один міф був розвінчаний", - написав Шаркизян.

Секретар Рівненської міської ради зазначив, що станом на 21 червня у місті більше не залишилось радянських символів.

Нагадаємо, у Рівному 9 червня у центральному парку демонтували могилу більшовика Олеко Дудича. Останки тіла більшовика перепоховали на Дубенському кладовищі у Рівному.

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