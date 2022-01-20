У Рівному школяр забризкав продавчиню магазина з балончика і втік (відео)

Підліток зайшов до магазина і розпилив балончик в обличчя дівчини.

У Рівному двоє підлітків зайшли до магазина з продажу мобільних телефонів та аксесуарів до них та розпилили газовий балончик в обличчя продавчині.

Про це повідомляє "Рівне вечірнє".

Зазначається, що конфлікт між підлітками та продавчинею стався учора, 19 січня у магазині "Мобілочка" на вулиці Гагаріна. Після словесної перепалки підлітки залишили торгову точку, а потм один з них повернувся, забризкав обличчя продавчині з газового балончика і втік.

Потерпіла звернулася до поліції.

"Інспектори з'ясували, що конфлікт між хлопцями та продавчинею виник, нібито, через неякісно наклеєне захисне скло на телефон днем раніше у цьому торгзакладі. Продавчиня оглянула телефон та дефектів не виявила. Хлопці пішли, а потім один з них повернувся у магазин, розпилив газ в очі продавчині та втік. Інспектори взяли пояснення у потерпілої. Вони оглянули прилеглу територію, хлопця не знайшли, орієнтування на розшукаваного передали колегам", - повідомила Оксана Юрченко, речниця патрульної поліції Рівненщини.

Нагадаємо, що під Києвом поліція затримала лиходія, який розпилив газовий баллончик у бік мешканців будинку та поліцейських під час виклику. Чоловік спочатку вибивав двері сусідам, а згодом кинувся у бійку.

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