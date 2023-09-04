У Рівному спалахнув скандал через написи про "рабів" на День Незалежності: порушник пояснив свої дії (фото)

Чоловіку може загрожувати до 5 років позбавлення волі.

У Рівному затримали чоловіка, який 24 серпня зламав електронні табло у місті та розмістив там написи: "З Днем Незалежності, раби". Таким чином він нібито протестував "через рівень життя".

Про це повідомили у поліції Рівненщини та Рівненській обласній прокуратурі.

За даними слідства, 32-річний чоловік 24 серпня близько 12:00 змінив написи на електронному табло на місцевому автовокзалі. Через кілька годин схожа ситуація сталась на ще одному табло на вулиці Драгоманова у Рівному. Це вкрай обурило жителів міста і вони звернулись до поліції.

Провокативний напис у Рівному. Фото: соцмережі

Правоохоронці розшукали підозрюваного. Це - 32-річний чоловік, який раніше обслуговував електронні табло обмінників.

Житель Рівного заявив, що нібито не підтримує Росію, проте таким чином протестував проти "рівня життя в Україні".

У прокуратурі повідомили, що жителю Рівного інкримінують ч. 1, ч. 2 ст. 361 КК України. Санкція статті передбачає штраф від 3 000 до 7 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк від 2 до 5 років, або позбавленням волі на той самий строк.

Нагадаємо, у Рівному затримали колаборанта, який під час спілкування з сусідами почав вигукувати "Слава Росії" та прославляв окупантів, які вбивають українців.

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