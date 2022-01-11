На Рівненщині спіймали лікаря, який навиписував нелегальних надбавок медпрацівникам на понад 400 тис. гривень

На Рівненщині спіймали лікаря, який навиписував нелегальних надбавок медпрацівникам на понад 400 тис. гривень

Чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади та штрафом до 17 тис. гривень.

У Рівненській області упіймали на шахрайстві головного лікаря одного з медзакладів області. Чоловік незаконно виплатив понад 400 тис. "ковідних" надбавок медикам, які не мали жодного відношення до пацієнтів, хворих на коронавірус.

Про це повідомляє пресслужба МВС.

47-річний лікар під час розподілу коштів, призначених для надбавок медичним та іншим працівникам, які безпосередньо працюють з хворими на COVID-19, підписував накази про нарахування доплати тим, хто не мав жодного відношення до ковід-хворих. Таким чином, упродовж квітня-червня 2021 року лікар "навиписував" надбавок аж на 437 тис. гривень.

За фактом зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, 47-річному зловмиснику повідомили про підозру.

Наразі вирішують питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. За скоєне йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від п’ятисот (8500 грн) до однієї тисячі (17000 грн) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Нагадаємо, правоохоронці викрили в Ужгороді Закарпатської області групу осіб, яка виготовляла і продавала підроблені документи. За день правопорушники реалізовували близько 500 фальшивок.

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