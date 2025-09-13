- Дата публікації
У Рівному стався вибух під час тривоги: що відомо
На Рівненщині лунають сирени через загрозу російських безпілотників.
У суботу вдень, 13 вересня, у Рівному стався вибух. В деяких районах Рівненській області від 15:10 оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляють місцеві медіа.
“У Рівному чути вибух”, - про це повідомили кореспонденти “Суспільного”.
Наразі інформації від місцевої влади немає.
Повітряні сили о 15:17 попереджали про ворожий БпЛА на півночі Рівненщини. Дрон мав курс на захід. Зауважимо, монітори інформують про те, що росіяни проводять розвідку області.
Нагадаємо, сьогодні вдень Київ і низку областей охопила повітряна тривога. Причина — загроза ворожих БпЛА. Зокрема, у столиці, Дніпрі та в Житомирській області.