ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
2397
Час на прочитання
1 хв

У Рівному стався вибух під час тривоги: що відомо

На Рівненщині лунають сирени через загрозу російських безпілотників.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Вибух.

Вибух. / © Associated Press

У суботу вдень, 13 вересня, у Рівному стався вибух. В деяких районах Рівненській області від 15:10 оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляють місцеві медіа.

“У Рівному чути вибух”, - про це повідомили кореспонденти “Суспільного”.

Наразі інформації від місцевої влади немає.

Повітряні сили о 15:17 попереджали про ворожий БпЛА на півночі Рівненщини. Дрон мав курс на захід. Зауважимо, монітори інформують про те, що росіяни проводять розвідку області.

Нагадаємо, сьогодні вдень Київ і низку областей охопила повітряна тривога. Причина — загроза ворожих БпЛА. Зокрема, у столиці, Дніпрі та в Житомирській області.

Дата публікації
Кількість переглядів
2397
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie