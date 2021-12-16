У Рівному суд три роки не може покарати водія, який на смерть збив дівчину та скалічив хлопця

У Рівному суд три роки не може покарати водія, який на смерть збив дівчину та скалічив хлопця

П'яний підприємець на мікроавтобусі збив двох підлітків ще у 2018-му. Дівчина загинула, а хлопець досі відновлюється після аварії. Проте винуватця досі не покарали.

У Рівному водія, який у стані алкогольного сп’яніння збив двох 16-річних підлітків, уже четвертий рік не можуть покарати.

Про це йдеться у матеріалі Оbozrevatel.

Як все сталося

2 листопада 2018 року, тихою вулицею Рівного, де рух транспорту не інтенсивний, однокласники Діана Петрук і Владислав Тарар поверталися додому від репетитора. Аж раптом на них наїхав 39-річний рівнянин Василь Самчук на мікроавтобусі. Діана загинула, а її однокласник Владислав два місяці пролежав у комі і досі повністю не відновився від травм.

Водій після ДТП намагався втекти і під час втечі наїхав на Влада вдруге. Він був настільки п'яним, що після затримання одразу заснув у поліцейському авто. Вміст алкоголю в крові Самчука перевищував норму майже в 14 разів (2,75 проміле).

"Рівне 1"

Хоче бути у СІЗО, а не на "зоні"

Фігурантові справи загрожує від трьох до восьми років позбавлення волі. Наразі він продовжує залишатися у слідчому ізоляторі (СІЗО). Судовий розгляд триває уже понад три роки.

Батько загиблої Дмитро Петрук вважає, що водій робить усе можливе, щоб не потрапити до колонії, адже його влаштовує перебувати у СІЗО.

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"Туди до нього і дружина приїжджає, продукти привозить. Окрема кімната, телевізор. Йому там добре — сидить собі спокійно, ніхто не чіпає. А розгляд справи затягують — йому немає кінця", — зазначає Петрук.

Судова тяганина

За словами батька загиблої дівчини, адвокати водія шантажували батьків, що якщо вони не візьмуть гроші, "то ходитимуть до суду п'ять років".

"Спочатку ми не вірили, але вже ходимо четвертий рік", — каже пан Дмитро.

Він наголошує, що для Самчука має бути справедливе покарання: "Мою дитину ми вже не повернемо, друга дитино сильно постраждала. Тепер головне — справедливе рішення суду".

Батько Владислава, Олександр Тарар, розповів, що три захисники Василя Самчука "завалюють суд клопотаннями", щоб затягнути справу.

"Було, наприклад, що вимагали доправити до суду мого сина, який тоді перебував на лікуванні за кордоном. А там Влада просто рятували", — говорить батько хлопця.

За його словами, ні від водія, ні від його дружини, потерпілі не почули жодних пропозицій про допомогу.

Зруйновані мрії і тривала реабілітація

Владислав Тарар до трагічної ДТП займався кікбоксингом і навіть завоював золоту медаль на Чемпіонаті України з К1.

Проте п'яний водій зруйнував мрії юного спортсмена, а від травм, отриманих внаслідок аварії, хлопець досі не оговтався. За словами батька, у Влада було пошкоджено стовбур головного мозку. Хлопець отримав травми головного мозку, переломи черепа, пошкоджений таз, важкі забої легень та ін.

"Два місяці син був у комі. З нейрохірургії ми забирали його у вегетативному стані. Привезли до Бремена (Німеччина), заплатили за місяць лікування у реабілітаційному центрі колосальні для нас гроші — приблизно мільйон триста тисяч — їх збирали тисячі людей. Німецькі лікарі сказали, що Влад не отримав в Україні навіть одного відсотка необхідного для нього лікування. Син тримався через те, що його організм був тренований", — розповів пан Олександр.

Фото з відкритих джерел

Далі хлопець пів року лікувався у Кракові. У нього вже відновилася пам’ять: Влад згадав однокласників, свій номер телефону. Він уже почав їсти самостійно, а не з трубки.

"Але спазмовані руки скручені всередину", — додає батько і висловлює сподівання, що за кілька років його син все ж зможе повністю відновитися.

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