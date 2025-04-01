У Рівному суд відпустив на волю чоловіка, який скоїв 4 зґвалтування

Суддя Святослав Рогозін / © suspilne.media

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У Рівному чоловіка, який був засуджений до 10 років увʼязнення за зґвалтування, випустили на волю пряму одразу після оголошення вироку.

Про це інформує Суспільне Рівне.

У повідомленні вказується, що засуджений протягом 6 років з 2013 до 2019 року чоловік скоїв чотири зґвалтування та два замахи на це в районі рівненського Гідропарку.

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Рівненський міський суд призначив йому 10 років позбавлення волі за сукупністю злочинів, проте звільнив на підставі статті 377 Кримінального кодексу України.

"Запобіжний захід обвинуваченому Юрію Петровичу у виді тримання під вартою скасувати. Звільнити його на підставі статті 377 ККУ з-під варти в залі суду", — цитує суддю Суспільне.

У вибору вказується, що чоловік перебував під вартою та домашнім арештом з 2019 року. Цей час йому перерахували у термін ув’язнення.

Одна з потерпілих на імя Ольга заявила, що вона незадоволена таким вироком.

"Емоція така, що ґвалтівник на волі, і він тепер не буде залишати своїх жертв в живих. Дуже висока імовірність, ну в мене таке відчуття. Мені важко зараз щось говорити. Я згідна з тим, що він винний, але я не згідна з тим, що його випустили", — заявила жінка.

Захист потерпілої каже, що, ймовірно, буде подавати апеляцію на терпке рішення суду. Також про апеляцію заявив адвокат обвинуваченого, який хоче домогтися доведення невинуватості свого клієнта.

Раніше повідомлялося, що на Житомирщині 25-річного місцевого мешканця засудили до 10 років позбавлення волі за спробу зґвалтування 12-річної доньки своєї знайомої.

Ми раніше інформували, що у Києві до 11 років позбавлення волі засудили колишнього дільничного, який зґвалтував малолітню дитину.