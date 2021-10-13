У Рівному суд виправдав хірурга, якого звинувачують в смерті 5-річного хлопчика

У Рівному суд виправдав хірурга, якого звинувачують в смерті 5-річного хлопчика

У прокуратурі лікаря-хірурга звинувачують в неналежному виконанні ним своїх професійних обов’язків.

У Рівному суд виправдав хірурга, якого обвинувачували в смерті 5-річного хлопчика. Це рішення прокуратура оскаржуватиме в апеляційному судді.

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Про це повідомили в пресслужбі Рівненської обласної прокуратури.

За даними правоохоронців, у листопаді 2015 року хірург обласної дитячої лікарні вчасно не оглянув та не призначив необхідної діагностики хворому 5-річному хлопчику. Через це дитина, яка перебувала на стаціонарному лікуванні, померла. У покійного діагностували розвиток ендотоксичного шоку та гострої серцевої недостатності.

У прокуратурі лікаря-хірурга звинувачують в неналежному виконанні ним своїх професійних обов’язків внаслідок недбалого до них ставлення, що призвело до смерті малолітнього пацієнта (ч. 2 ст. 140 КК України). У вересні суд виправдав медика. Через це обласна прокуратура подала апеляційну скаргу до Рівненського апеляційного суду. Прокурори вимагають скасувати вирок суду першої інстанції та покарати медика.

Нагадаємо, мешканку Черкаської області, яка спричинила смерть своїй новонародженій донці, звільнили від відбування покарання.

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