У Рівному судитимуть чоловіка, який відкрив бордель під виглядом салону краси: скільки йому загрожує

У Рівному судитимуть 33-річного чоловіка, який відкрив бордель під прикриттям масажного салону. Йому загрожує до 5 років позбавлення волі.

Про це повідомляє Рівненька обласна прокуратура.

Деталі

Прокурорами Рівненської окружної прокуратури скеровано до суду відповідний обвинувальний акт. Зазначається, що в орендованому приміщенні у центрі Рівного чоловік відкрив салон еротичного масажу. Щоправда, там молоді жінки надавали інтимні послуги за гроші.

"Клієнтів шукали через Інтернет. За один сеанс "масажу" вони сплачували від 3 до 16 тис. грн, залежно від обраного комплексу послуг", – деталізували у прокуратурі.

Щодо рівнянина задокументовано два епізоди такої злочинної діяльності.

Раніше в Одесі викрили мережу борделів, які працювали для іноземців. Його організував місцевий співробітник поліції.

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