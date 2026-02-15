У Рівному син облив батька бензином і підпалив його: чоловік помер на місці

Сімейна сварка обернулася т

У Рівному затримано 36-річного чоловіка, який підпалив рідного батька. Літній чоловік помер від отриманих травм.

Про це повідомили у поліції.

«Чоловік почав вимагати у матері гроші, через що між ним та 74-річним батьком, який також перебував удома, виникла сварка. Під час суперечки син облив батька бензином та підпалив. Чоловік помер на місці», — йдеться у повідомленні.

На місце негайно прибули рятувальники. Вони евакуювали 35 мешканців будинку та загасили пожежу в квартирі.

Зловмисника затримали в порядку ст. 208 КПК України. За цим фактом слідчі проводять досудове розслідування.

