У Рівному син облив батька бензином і підпалив його: чоловік помер на місці
У місті Рівне чоловік прийшов до своїх батьків та вимагав гроші. Між ними почалася сварка, яка закінчилася смертю батька.
У Рівному затримано 36-річного чоловіка, який підпалив рідного батька. Літній чоловік помер від отриманих травм.
Про це повідомили у поліції.
«Чоловік почав вимагати у матері гроші, через що між ним та 74-річним батьком, який також перебував удома, виникла сварка. Під час суперечки син облив батька бензином та підпалив. Чоловік помер на місці», — йдеться у повідомленні.
На місце негайно прибули рятувальники. Вони евакуювали 35 мешканців будинку та загасили пожежу в квартирі.
Зловмисника затримали в порядку ст. 208 КПК України. За цим фактом слідчі проводять досудове розслідування.
