ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
606
Час на прочитання
1 хв

У Рівному син облив батька бензином і підпалив його: чоловік помер на місці

У місті Рівне чоловік прийшов до своїх батьків та вимагав гроші. Між ними почалася сварка, яка закінчилася смертю батька.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Сімейна сварка обернулася т

Сімейна сварка обернулася т

У Рівному затримано 36-річного чоловіка, який підпалив рідного батька. Літній чоловік помер від отриманих травм.

Про це повідомили у поліції.

«Чоловік почав вимагати у матері гроші, через що між ним та 74-річним батьком, який також перебував удома, виникла сварка. Під час суперечки син облив батька бензином та підпалив. Чоловік помер на місці», — йдеться у повідомленні.

На місце негайно прибули рятувальники. Вони евакуювали 35 мешканців будинку та загасили пожежу в квартирі.

Зловмисника затримали в порядку ст. 208 КПК України. За цим фактом слідчі проводять досудове розслідування.

Нагадаємо, на Тернопільщині жінка спалила коханку свого чоловіка.

Дата публікації
Кількість переглядів
606
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie