У Рівному СЗЧівець ледь не підірвав себе та копів гранатою під час перевірки документів

У центрі Рівного 43-річний житель області тримав у напрузі місто понад три години, погрожуючи бойовим боєприпасом.

Дмитро Гулійчук
У Рівному 43-річний чоловік у статусі СЗЧ, намагаючись уникнути перевірки, погрожував підірвати себе та оточуючих

У Рівному зловмисник військовий-СЗЧівець погрожував підірвати гранату, коли його зупинили для перевірки документів.

Про це передає поліція Рівненської області.

«4 квітня, близько 20:30 до поліції надійшло повідомлення від військовослужбовця Нацгвардії про те, що на вулиці Соборній під час перевірки 43-річний житель селища Оржів висмикнув чеку гранати та погрожує підірвати», — йдеться в повідомленні.

Зі зловмисником правоохоронці понад три години проводили переговори. Зрештою, поліцейські затримали чоловіка. Як виявилось, він перебув у статусі СЗЧ (самовільне залишення частини).

Один боєприпас, затягнутий стяжкою, перебуває у річці, інший — знешкоджено та вилучено. Їх скеровуватимуть на експертизу. Військового затримали.

Раніше повідомлялося, що на Харківщині затримали дезертирів за подвійне вбивство.

