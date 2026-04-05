У Рівному СЗЧівець ледь не підірвав себе та копів гранатою під час перевірки документів
У центрі Рівного 43-річний житель області тримав у напрузі місто понад три години, погрожуючи бойовим боєприпасом.
У Рівному зловмисник військовий-СЗЧівець погрожував підірвати гранату, коли його зупинили для перевірки документів.
Про це передає поліція Рівненської області.
«4 квітня, близько 20:30 до поліції надійшло повідомлення від військовослужбовця Нацгвардії про те, що на вулиці Соборній під час перевірки 43-річний житель селища Оржів висмикнув чеку гранати та погрожує підірвати», — йдеться в повідомленні.
Зі зловмисником правоохоронці понад три години проводили переговори. Зрештою, поліцейські затримали чоловіка. Як виявилось, він перебув у статусі СЗЧ (самовільне залишення частини).
Один боєприпас, затягнутий стяжкою, перебуває у річці, інший — знешкоджено та вилучено. Їх скеровуватимуть на експертизу. Військового затримали.
