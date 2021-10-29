У Рівному турагентство продавало клієнтам фальшиві ПЛР-тести

За скоєне продавцям фіктивних тестів загрожує обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк.

У Рівному викрили турагентство, яке пропонувало клієнтам, які планували виїхати за кордон, придбати підроблені тести на коронавірус. Довідки видавали без обстеження пацієнта і відбору матеріалів для дослідження. Через це інфікована людина мала можливість вільно отримати негативні результати тестування.

Про це повідомили у пресслужбі Рівненської обласної прокуратури.

Правоохоронці провели обшук у офісі турфірми та вдома у фігурантів. Поліцейські вилучили комп’ютери, копії документів та вже оформлені майбутніми датами довідки про негативні результати ПЛР-тестів.

Продавцям фіктивних тестів загрожує обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Нагадаємо, у Харкові турагентство та лабораторія створили бізнес з виготовлення фальшивих ПЛР-тестів.

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