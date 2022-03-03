Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

У Рівному у двох нетверезих водійок конфіскували автівки на потреби армії

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У Рівному у двох нетверезих водійок конфіскували автівки на потреби армії

Facebook/Патрульна поліція Рівненської області

27-річна водійка перебувала з ознаками наркотичного сп'яніння, а в 31-річної водійки були ознаки алкогольного сп’яніння.

У Рівному 2 березня патрульні конфіскували дві машини у водійок, які керували автівками в стані сп’яніння.

Про це інформує патрульна поліція Рівненської області.

У Рівному на вулиці Здолбунівській патрульні зупинили Volkswagen. 27-річна водійка перебувала з ознаками наркотичного сп'яніння. В присутності двох свідків жінка відмовилась від проходження огляду на визначення стану сп’яніння. Інспектори склали на водійку протокол за ст. "повторне, протягом року, керування транспортним засобом у стані сп’яніння".

Другий випадок трапився сьогодні на вулиці Степана Бандери. Правоозоронці виявили в 31-річної водійки авто Mazda ознаки алкогольного сп’яніння. Від проходження огляду на стан сп’яніння жінка відмовилася. Поліцейські склали протокол за ст. "керування в стані сп’яніння".

Патрульні вилучили транспортні засіби на потреби оборони.

У поліції нагадли, що за керування в стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння автомобіль одразу ж вилучають на потреби ЗСУ і ТрО.

Раніше повідомлялося, що у Рівному вперше конфіскували авто п'яного водія на потреби ЗСУ.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 2 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - 5840 осіб,
  • літаків – 30, 
  • гелікоптерів – 31, 
  • танків ‒ до 211, 
  • бойових броньованих машин ‒ 862, 
  • артилерійських систем – 85, 
  • засоби ППО - 9,
  • РСЗВ - 40, 
  • цистерн з ПММ - 60, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3, 
  • легкі швидкісні катери – 2 одиниці, 
  • автомобільної техніки - 355. 

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

Наступна публікація