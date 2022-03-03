У Рівному у двох нетверезих водійок конфіскували автівки на потреби армії

У Рівному у двох нетверезих водійок конфіскували автівки на потреби армії

27-річна водійка перебувала з ознаками наркотичного сп'яніння, а в 31-річної водійки були ознаки алкогольного сп’яніння.

У Рівному 2 березня патрульні конфіскували дві машини у водійок, які керували автівками в стані сп’яніння.

Про це інформує патрульна поліція Рівненської області.

У Рівному на вулиці Здолбунівській патрульні зупинили Volkswagen. 27-річна водійка перебувала з ознаками наркотичного сп'яніння. В присутності двох свідків жінка відмовилась від проходження огляду на визначення стану сп’яніння. Інспектори склали на водійку протокол за ст. "повторне, протягом року, керування транспортним засобом у стані сп’яніння".

Другий випадок трапився сьогодні на вулиці Степана Бандери. Правоозоронці виявили в 31-річної водійки авто Mazda ознаки алкогольного сп’яніння. Від проходження огляду на стан сп’яніння жінка відмовилася. Поліцейські склали протокол за ст. "керування в стані сп’яніння".

Патрульні вилучили транспортні засіби на потреби оборони.

У поліції нагадли, що за керування в стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння автомобіль одразу ж вилучають на потреби ЗСУ і ТрО.

Раніше повідомлялося, що у Рівному вперше конфіскували авто п'яного водія на потреби ЗСУ.