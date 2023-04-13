У Рівному ухилянти стають студентами: мер "наїхав" на керівників навчальних закладів

Мер Рівного нагадав очільникам навчальних закладів про відповідальність за сприяння ухилення від мобілізації.

У Рівному ухилянти від мобілізації стають студентами денної форми навчання.

Про це розповів мер Рівного Олександр Третяк на нараді з керівниками навчальних закладів міста та представниками військкоматів.

Третяк визнав, що зараз зараз навчальні заклади Рівного мають проблему з абурієнтами. Тому трапляються випадки, коли чоловіки використовують денну форму навчання як варіант ухилення від мобілізації. За словами мера, особливо активно це відбувається після отримання повісток.

"Тому разом з заступником військового комісара наголосили очільникам навчальних закладів на тому, яка відповідальність є за сприяння ухилення від мобілізації. Ми відкриті до співпраці з навчальними закладами і будемо всіляко сприяти, щоб зберегти нашого абітурієнта саме у Рівному. А також впевнені, що навчальні заклади покажуть свідому позицію та будуть максимально підтримувати процес мобілізації", – зазначив Третяк.

Нагадаємо, що на Закарпатті затримали "ділка", який віз чотирьох ухилянтів до Румунії. За це вони пообіцяли зловмисникові 3-3,5 тис. євро з людини. А вчора ухилянта із Харкова разом з дружиною та немовлям, які намагалися втекти до Словаччини, спіймали на околиці Ужгорода.

Також повідомлялося, що правоохоронці викрили схему вивезення чоловіків за кордон. Під виглядом далекобійників втекли понад 450 ухилянтів.

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