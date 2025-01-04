У Рівному в кафе сталася стрілянина: у поліції розповіли подробиці

Під час вечері в кафе рівнянин випадково зробив постріл із травматичного пістолета.

У Рівному 3 січня, близько 21:00, до поліції надійшло повідомлення від офіціантки одного з кафе на вулиці Чорновола в обласному центрі. За її словами, невідомий чоловік здійснив постріл із зброї прямо в середині закладу.

Про це повідомили ГУНП у Рівненській області.

Поліцейські встановили, що 31-річний місцевий житель, перебуваючи в кафе, з кишені свого верхнього одягу витягнув пристрій для відстрілу гумових куль "Форт-12".

Чоловік здійснив один постріл, який влучив у металеву табличку з QR-кодом меню, що стояла на столі. На щастя, ніхто з відвідувачів та персоналу кафе не постраждав.

Повідомляється, що зловмисник пояснив свій вчинок тим, що він разом із товаришем відпочивав у кафе, де в цей час у знайомого виник конфлікт із невідомими чоловіками, які розпилили йому в очі сльозогінний газ. Відчувши бажання помститися, 31-річний чоловік вирішив поїхати додому, взяти травматичний пістолет та повернутися на місце сутички. Коли він увійшов до кафе, випадково здійснив постріл.

У результаті події працівники кримінальної поліції відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 296 КК України (хуліганство). В рамках розслідування правоохоронці встановлюють усі обставини інциденту, а криміналісти вилучили зброю та документи на неї.

Нагадаємо, у Києві триває розслідування інциденту, який стався в готелі на Печерську 23 листопада 2024 року. Двом мешканцям Одещини та киянину висунули підозри у хуліганстві, вчиненому групою осіб.

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