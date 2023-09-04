У Рівному в лікарні помер 10-річний хлопчик — нові подробиці трагедії

Хлопчик отримав травму голови та обличчя, коли спробував підняти штангу старшого брата. Після введеного лікарями уколу його стан різко погіршився і невдовзі він впав у кому.

У Рівному в лікарні загинув 10-річний Богдан Скиданчук. Батьки хлопчика переконують, що лікарі не надали йому необхідну допомогу.

Про це йдеться у матеріалі OBOZREVATEL.

Напередодні трагедії

10-річний Богдан Скиданчук разом із молодшим братом перебували у бабусі. Там у гаражі старші брати облаштували спортзалу із верстатом зі штангою.

Богдан вирішив спробувати підняти штангу, але не розрахував сил, упав на бетонну підлогу та вдарився головою. А зверху на обличчя ще впала сама штанга. З носа пішла кров, але Богдан був при свідомості.

Богдана одразу доправили до Центральної міської лікарні.

Що відбувалося у лікарні

За словами хрещеної хлопчика, у лікарні, в приймальному відділенні, дитину оглянули, зробили КТ, лікар зашив розсічену губу.

Нейрохірург переглянув результати КТ і сказав, що є перелом черепа, але незначний, у таких випадках операцію не роблять, кістки зростаються самі. А ось обличчям треба буде займатися, оскільки виявили переломи лицевих кісток та носа.

Дитину перевели до щелепно-лицевого відділення.

"Поки батьки Рома та Таня їздили по речі, я сиділа з Богданом. Він то спав, то прокидався. Розмовляв зі мною. Тоді я звернула увагу, що ліва рука в нього не слухається. Коли прийшла мама, то попросили його підняти ліву руку, але він сказав, що вона не слухається його", – згадує хрещена хлопця Олена.

Там Богданові знову зробили КТ. Лікарі кілька разів перевіряли чутливість руки. Але зробили висновок, що різниці між першим КТ та другим немає. Проте забрали дитину вже у відділення нейрохірургії, додавши, що про всяк випадок призначать протинабрякові препарати.

Мамі залишитися з Богданом не дозволили. Протягом ночі дитині було зле: хлопець кликав маму, його рвало. Вже вранці мамі дозволили взяти направлення до лікарні та залишитися з Богданом.

"Хлопчик скаржився на головний біль. Медсестра сказала дати "Нурофен". Через деякий час він знову поскаржився на біль у голові, на посту у відділенні знову порадили дати "Нурофен". Але весь час він був при тямі, розмовляв, сам просився до туалету. Увечері, коли брат привіз суп, навіть жартував", – каже хрещена.

Ввечері дитині знову стало зле. Медсестри запитали, чи є димедрол, оскільки ампул не виявилося, то вони сказали, що уколять свої ліки.

Що сталося після уколу

"Усі препарати у шприци набирають у маніпуляційній. Як розповідала мені мама Богдана, медсестра прийшла вже з наповненим шприцом і ввела щось у вену. А за кілька хвилин Богдан почав кричати, так йому було боляче. Медсестри зібралися знову щось вколоти. Мама була проти, надто багато ліків 10-річній дитині. Але вони вкололи, що саме – не сказали, лише відповіли: "Те, що лікар призначив". Після цього Богдан став нервовим, медсестри тримали його за руки і казали, що він мусить заснути. А він стиснув кулак непрацюючої руки, розірвав рукавичку в однієї з медсестер", – розповідає хрещена.

Незабаром дитина затихла, але мама звернула увагу, що дихання стало іншим, а на шиї та обличчі з'явилися червоні плями. Проте медики знову запевняли, що все нормально, поклали його на бік, щоб "язик не запав", і пішли.

Мама не відходила від Богдана ні на крок. У палаті вимкнули світло, вона схилилася над сином і прислухалася до того, як він дихає. Раптом хлопчик глибоко зітхнув і затих, почав синіти, а язик був дуже набряклим.

Богдана відвезли до реанімаційної палати просто тут у відділенні.

Богдана під'єднали до апарату ШВЛ і знову повезли на КТ.

Свідки зазначають, що батькам Богдана ніхто з персоналу не давав мобільний номер телефону лікаря. Тоді батько хлопця сам знайшов номер хірурга Сергія Підлісного, який після дзвінка разом із завідувачем відділення нейрохірургії Миколою Тимощуком приїхали до лікарні. Було близько 4-ї години ранку.

"Напередодні, приблизно за 12 годин до цього, ми зустріли Підлісного і запитали його, як стан Богдана. Він сказав, що хоч і не є його лікарем, але троє хірургів цікавилися ним, приходили до нього в палату. Він вважає, що у Богдана все гаразд, загрози життю немає, треба лише дочекатися четверга, зробити МРТ. А потім він спокійно поїде робити пластику обличчя. Чому вони МРТ одразу не зробили – не зрозуміло. Коли він приїхав, ми запитали, що ви нас заспокоювали, що все добре. На що лікарі заявили, що таке буває, набряк може швидко розвинутися. Коли ми сказали, що дитині щось вкололи, вони почали кричати, мовляв, чого ви причепилися до цього уколу, у вас дитина вмирає, треба її рятувати", – розповідає хрещена хлопчика.

Тоді батьки дали згоду на трепанацію черепа, Богдана рано-вранці в середу, 9 серпня, забрали на операцію.

Операція

Рідні сиділи в коридорі та чекали, коли до них хтось вийде. Однак ніхто з лікарів так і не підійшов і нічого не пояснив. Коли мама зайшла до відділення, то їй повідомили, що стан сина дуже тяжкий, жодних прогнозів не дають.

А у четвер 10 серпня лікар-реаніматолог Андрій Гірак сказав Тетяні, що мозок сина мертвий. І запропонував дати згоду на забір органів.

Сім'я намагалася домовитися про те, щоб перевезти Богдана до Києва до Охматдиту, але він виявився надто важким.

Наступного дня реаніматолог знову прийшов умовляти маму погодитися на забір органів.

"Таня зателефонувала у сльозах. Казала, що лікар їй розповідав, що раніше тут лежала 4-річна дитина та її мама-медсестра дала свою згоду на забір органів. Додав, що мозок Богдана мертвий, і він уже вчора міг відключити його від апарата. Тетяна відповіла йому, що ніхто не має права без неї це робити", – каже хрещена хлопчика.

11 серпня, близько 17-ї години Богдан помер. Перед цим двічі у нього падав тиск, лікарі повертали його до життя, але втретє вже не врятували.

Хрещена мати розповідає, що після того, як дитина впала в кому, лікар уникав їх. Та й інші лікарі намагалися йти через інший вихід із відділення, щоб не стикатися з рідними дитини, яка помирала.

Рідні вважають, що хлопчик помер через укол, який викликав у нього сильну алергію, набряк та смерть.

"Ми подали заяву до поліції. Ми хочемо одного: щоб винних у смерті Богдана було покарано. І більше ніколи не могли зашкодити жодному пацієнтові", – вважає хрещена Олена Берестова.

Нагадаємо, раніше на Волині від інфекційної хвороби померла двомісячна дитина. Немовля було нещеплене від кашлюку.

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