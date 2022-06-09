У Рівному в парку розкопали могилу більшовика: фото, відео

У Рівному 9 червня у центральному парку демонтували могилу більшовика Олеко Дудича.

Останки тіла більшовика перепоховають на Дубенському кладовищі у Рівному.

Про це повідомляє "Суспільне".

У парку спочатку демонтували постамент радянському діячу, його останки дістали з-під постаменту та планують перепоховати на місцевому кладовищі. Могилу більшовика демонтували у рамках декомунізації та дерусифікації Рівного.

Фото: Суспільне

"Не місце могилі в парку, це не кладовище. І вже в цю хвилю декомунізації історична справедливість буде виконана. Ми звернулись в Міністерство культури та інформаційної політики, це не легкий процес, і можливо певні негативні моменти, як воєнний стан, як активна фаза агресії РФ проти України, вони прискорили цей процес і міністерство видало наказ про дозвіл", – пояснив головний спеціаліст управління культури і туризму Рівного Юрій Фаєвський.

Фото: Суспільне

Цей більшовик воював проти УНР у складі окупаційної армії. Видання додає, що це вже не вперше перепоховують Олеко Дудича. Раніше його останки вже переносили на міське кладовище, проте радянська влада вирішила їх знову повернути до парку.

Як зазначається, схожа доля чекає і на інші поховання загарбників у Рівному.

Фото: Суспільне

Нагадаємо, на Прикарпатті демонтували пам'ятник радянському солдату.

Читайте також: