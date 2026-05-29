Трагедія в патрульній поліції Рівного: молодий правоохоронець скоротив собі віку – деталі

В Управлінні патрульної поліції у Рівному загинув 25-річний правоохоронець. Обставини трагедії наразі встановлюють слідчі.

Пістолет

В Управлінні патрульної поліції у Рівному загинув співробітник патрульної поліції. За попередньою інформацією, йдеться про самогубство.

Про це повідомляє місцеве видання “Про Рівне” з посиланням на власні джерела.

За даними видання, трагедія сталася сьогодні в приміщенні Управління патрульної поліції у Рівному. Наразі на місці проводяться слідчі дії.

Що саме могло призвести до трагедії, достеменно невідомо. Обставини смерті встановлюватимуть слідчі Головного управління Національної поліції.

За інформацією джерела, загиблому поліцейському було 25 років.

Офіційних коментарів правоохоронців щодо деталей інциденту наразі не повідомлялося.

Нагадаємо, днями у тернопільському ТЦК застрелився чоловік. Поліція опублікувала відео з ТЦК, де все відбулося. З огляду на те, що в Мережі почали поширюватися неперевірені версії, чутки та припущення щодо обставин смерті українця, у поліції вирішили оприлюднити фрагмент відео інциденту.

