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У Рівному в річці знайшли тіло чоловіка, якого розшукувала дружина

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У Рівному в річці знайшли тіло чоловіка, якого розшукувала дружина

Фото: pixabay.com

У Рівному з річки Устя поліцейські та рятувальники дістали тіло чоловіка.

За день до цього до поліції звернулася рівнянка і заявила, що її чоловік пішов з дому та не повернувся. На березі річки знайшли його речі, тож припускали, що він потонув.

Про це повідомила речниця Нацполіції області Марія Юстицька, пише "Суспільне".

"Жителька Рівного повідомила, що напередодні в обідню пору її чоловік, 1957 року народження, пішов з дому. А 19 липня у річці по вулиці Здолбунівській знайшли тіло чоловіка. При поверхневому огляді ознак насильницької смерті не виявили", — зазначила Марія Юстицька.

Тіло направили до бюро судово-медичної експертизи для встановлення точної причини смерті.

Раніше повідомлялося, що у річці Стир на Рівненщині втопилися двоє дівчат. Обидві того дня випасали худобу і якоїсь миті зайшли до водойми. Одна з дівчат почала тонути, ймовірно, через стрімку течію. Подруга намагалась її врятувати, та як наслідок, потонула сама.

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