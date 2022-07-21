У Рівному в річці знайшли тіло чоловіка, якого розшукувала дружина

У Рівному з річки Устя поліцейські та рятувальники дістали тіло чоловіка.
За день до цього до поліції звернулася рівнянка і заявила, що її чоловік пішов з дому та не повернувся. На березі річки знайшли його речі, тож припускали, що він потонув.
Про це повідомила речниця Нацполіції області Марія Юстицька, пише "Суспільне".
"Жителька Рівного повідомила, що напередодні в обідню пору її чоловік, 1957 року народження, пішов з дому. А 19 липня у річці по вулиці Здолбунівській знайшли тіло чоловіка. При поверхневому огляді ознак насильницької смерті не виявили", — зазначила Марія Юстицька.
Тіло направили до бюро судово-медичної експертизи для встановлення точної причини смерті.
Раніше повідомлялося, що у річці Стир на Рівненщині втопилися двоє дівчат. Обидві того дня випасали худобу і якоїсь миті зайшли до водойми. Одна з дівчат почала тонути, ймовірно, через стрімку течію. Подруга намагалась її врятувати, та як наслідок, потонула сама.
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