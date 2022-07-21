У Рівному в річці знайшли тіло чоловіка, якого розшукувала дружина

За день до цього до поліції звернулася рівнянка і заявила, що її чоловік пішов з дому та не повернувся. На березі річки знайшли його речі, тож припускали, що він потонув.

Про це повідомила речниця Нацполіції області Марія Юстицька, пише "Суспільне".

Також читайте Вихор затягнув на дно річки: у Первомайську втопився хлопчик

"Жителька Рівного повідомила, що напередодні в обідню пору її чоловік, 1957 року народження, пішов з дому. А 19 липня у річці по вулиці Здолбунівській знайшли тіло чоловіка. При поверхневому огляді ознак насильницької смерті не виявили", — зазначила Марія Юстицька.

Тіло направили до бюро судово-медичної експертизи для встановлення точної причини смерті.

Раніше повідомлялося, що у річці Стир на Рівненщині втопилися двоє дівчат. Обидві того дня випасали худобу і якоїсь миті зайшли до водойми. Одна з дівчат почала тонути, ймовірно, через стрімку течію. Подруга намагалась її врятувати, та як наслідок, потонула сама.

Новини Волині: 13-річний хлопець втопився у крижаній річці на шкільній перерві

Читайте також: