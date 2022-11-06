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У Рівному в ТРЦ знайшли небезпечний предмет: міський голова розповів подробиці

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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У Рівному в ТРЦ знайшли небезпечний предмет: міський голова розповів подробиці

Фото: Національна поліція Рівненської обласі

На місці події працюють оперативні служби.

Міський голова Рівного Олександр Третяк повідомив, що у неділю, 6 листопада, в ТРЦ "Екватор" відвідувачі помітили небезпечний предмет. 

Про це він написав на своєму телеграм-каналі. 

"Надійшло повідомлення про те, що в ТРЦ "Екватор" виявлено небезпечний предмет. Оперативні служби виїхали на місце події", - повідомив Третяк. 

Наразі невідомо, що саме виявили у ТРЦ. Обставини події встановлюються. 

Вибухи у Рівному 

4 листопада на вулиці Романа Шухевича у Рівному пролунав вибух. Поліцейські, які працюють на місці події, встановили, що здетонував боєприпас, який кинув невідомий чоловік, перебуваючи на дитячому майданчику у дворі багатоповерхівки. Постраждали четверо осіб, серед яких малолітня дитина.

Поліція встановила двох осіб, які можуть бути причетні до вибуху. 

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Дата публікації
Перегляди
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