У Рівному в ТРЦ знайшли небезпечний предмет: міський голова розповів подробиці

Міський голова Рівного Олександр Третяк повідомив, що у неділю, 6 листопада, в ТРЦ "Екватор" відвідувачі помітили небезпечний предмет.

Про це він написав на своєму телеграм-каналі.

"Надійшло повідомлення про те, що в ТРЦ "Екватор" виявлено небезпечний предмет. Оперативні служби виїхали на місце події", - повідомив Третяк.

Наразі невідомо, що саме виявили у ТРЦ. Обставини події встановлюються.

Вибухи у Рівному

4 листопада на вулиці Романа Шухевича у Рівному пролунав вибух. Поліцейські, які працюють на місці події, встановили, що здетонував боєприпас, який кинув невідомий чоловік, перебуваючи на дитячому майданчику у дворі багатоповерхівки. Постраждали четверо осіб, серед яких малолітня дитина.

Поліція встановила двох осіб, які можуть бути причетні до вибуху.

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