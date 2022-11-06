У Рівному в ТРЦ знайшли небезпечний предмет: міський голова розповів подробиці

На місці події працюють оперативні служби.
Міський голова Рівного Олександр Третяк повідомив, що у неділю, 6 листопада, в ТРЦ "Екватор" відвідувачі помітили небезпечний предмет.
Про це він написав на своєму телеграм-каналі.
"Надійшло повідомлення про те, що в ТРЦ "Екватор" виявлено небезпечний предмет. Оперативні служби виїхали на місце події", - повідомив Третяк.
Наразі невідомо, що саме виявили у ТРЦ. Обставини події встановлюються.
Вибухи у Рівному
4 листопада на вулиці Романа Шухевича у Рівному пролунав вибух. Поліцейські, які працюють на місці події, встановили, що здетонував боєприпас, який кинув невідомий чоловік, перебуваючи на дитячому майданчику у дворі багатоповерхівки. Постраждали четверо осіб, серед яких малолітня дитина.
Поліція встановила двох осіб, які можуть бути причетні до вибуху.
Читайте також:
- Жителям Волині та Рівненщини потрібно евакуюватись? ОВА - про ситуацію на кордоні з Білоруссю
- У Рівному сталося аварійне відключення світла
- Не може думати про уроки, бо хоче вбити кота: 12-річною школяркою з Рівненщини зайнялась поліція