У Рівному від опікового шоку в лікарні померла двомісячна дитина: медиків звинувачують у недбалості

14 грудня 2022 на спецлінію "102" у Рівному надійшло повідомлення від медиків обласної дитячої лікарні про смерть двомісячної дівчинки, яка мала вроджену ваду розвитку та померла після операції.

Про це інформує відділ комунікації поліції Рівненської області.

За результатами проведеної першочергової перевірки та зібраної інформації поліцейські з’ясували, що мама з донькою поступили в лікарню 12 грудня. Немовляті провели планове оперативне втручання, після якого дитина померла.

Відповідно до лікарського свідоцтва смерть двомісячної дитини настала внаслідок опікового шоку, термічного опіку 45% тіла І-III ступеня, отриманого внаслідок контакту з обігрівальним приладом у медзакладі.

Слідчі Рівненського РУП встановлюють усі обставини смерті немовляти в рамках кримінального провадження, відкритого за частиною 2 статті 140 КК України (неналежне виконання професійних обов’язків медичним працівником, що спричинило тяжкі наслідки неповнолітньому).

Санкція статті передбачає обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на строк до трьох років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Місцева журналістка Оксана Кравець у дописі у Facebook переконана, що дівчинка померла від недбалості рівненських лікарів.

"2-місячна Полінка разом з мамою пішли на планову операцію в Рівненську обласну дитячу лікарню (відділення нейрохірургії). Під час операції немовля поклали на столик з підігрівом та спалили шкіру. 45% обпаленого тіла... Дитина згоріла", - написала вона у емоційному дописі.

"Страшно, коли в квартирі стоїть порожній дитячий візок, а поряд домовина. Сил батькам пережити це все, а ще сил довести винну лікарів. Вони — вбивці! Медзаклади можуть вигравати десятки грантів, отримувати тонни гуманітарної допомоги, обладнання, розмальовувати стіни і розповідати про свої досягнення, але при цьому у ваших стінах помирають здорові діти... Прокуратура вже розпочала кримінальне розслідування ч. 2 ст. 140", - додала вона.

Пізніше Рівненська обласна дитяча лікарня на своїй сторінці у соціальній мережі висловила свою позицію з ситуації, що склалася.

"Двомісячна дитина поступила у Рівненську обласну дитячу лікарню зі складною вродженою вадою нервової системи. Дитині було проведено оперативне втручання за ургентними показами. На жаль, наступної доби дитина померла. Висловлюємо співчуття родині. Просимо всіх інших, утриматись від коментарів до офіційних висновків експертизи, щодо остаточних причин смерті пацієнтки", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що раніше на Київщині через недбалість лікарів вагітна жінка місяць прожила із мертвою дитиною в утробі. Жінка із синдромом ДЦП наважилася на другу дитину і сама ледь не померла. Місцеві медики не помітили негараздів у розвитку плоду. На п'ятому місяці вагітності довелося вже рятувати саму породіллю.

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