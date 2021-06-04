У Рівному відкривають центр вакцинації від коронавірусу: коли і де можна отримати щеплення

Щеплення зможуть отримати жителі області, які записалися на чергу вакцинації у сімейного лікаря або через додаток "Дія".

У Рівному розгортають центр вакцинації населення проти COVID-19. Він запрацює вже у вихідні, 5-6 червня.

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Як повідомили у Рівненській ОДА, працюватиме він у актовій залі Рівненського обласного клінічного лікувально-діагностичного центру ім. В. Поліщука (м. Рівне, вул. 16 Липня, 36, з 9:00 до 21:00 год.).

Щеплення проводитимуть медики мобільних бригад.

"Вакцинація - це наразі єдиний механізм у боротьбі з пандемією. А розгортання центру дозволить імунізувати більшу кількість людей, що сприятиме стабілізації поширенню COVID-19", - зазначив голова Рівненської ОДА Віталій Коваль.

У центрі вакцинації проводитимуть щеплення жителям області, які записалися на чергу у сімейного лікаря або через додаток "Дія".

Сьогодні медики вже розпочали повідомляти і запрошувати пацієнтів на щеплення.

Людям, які виявили бажання вакцинуватись, найближчим часом необхідно очікувати на телефонний дзвінок від медиків та з′явитись на вакцинацію у запропонований день. Для того щоб вакцинуватись, із собою необхідно мати паспорт, ідентифікаційний код і мобільний телефон (у разі підтвердження запису на вакцинацію у додатку "Дія").

Імунізуватимуть рівнян китайською вакциною CoronaVac, що схвалена Всесвітньою організацією охорони здоров′я. Схвалення ВООЗ вакцини CoronaVac дозволяє видавати міжнародне свідоцтво про проведення вакцинації, всім хто пройшов повний курс щеплення.

Зазначимо, що на Рівненщині від коронавірусу станом на сьогодні вже вакциновано близько 33 тисяч осіб.

Нагадаємо, окрім Києва, Львова та Одеси, які почали вже минулого тижня розгорнули центри масової вакцинації, отримати експресщеплення можна буде також у Тернополі та Полтаві.

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