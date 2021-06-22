У Рівному водій маршрутки, якого побив син пасажирки, помер не приходячи до тями

Підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років.

У Рівному в лікарні помер 56-річний водій місцевої маршрутки, якого 7 червня побив син пасажирки.

Про це інформує "Суспільне".

Також читайте У Києві водія маршрутки перед рейсом зазнімкували з пляшкою пива

Після бійки медики діагностували у постраждалого закриту черепно-мозкову травму та перелом основи черепа. Його госпіталізували до реанімації.

"Водій, не приходячи до тями, помер", — зазначили у поліції.

Правоохоронці перекваліфікували досудове розслідування з необережного тяжкого тілесного ушкодження на вбивство з необережності. Підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років.

Нагадаємо, що 26-річний чоловік вдарив 56-річного водія маршрутного таксі, через те, що той не зупинився там, де просила матір нападника. Від удару водій впав на землю і отримав важку травму голови.

Сам хлопець запевняв, що не хотів завдавати водієві шкоди, а лише вимагав пояснити, чому автобус не їздить встановленим маршрутом, проте нахабна відповідь його розлютила.

"Я до нього підійшов, кажу: "Чому ти не їздиш по маршруту? Чому люди мають стільки іти (до кінцевої зупинки)?

Він сказав: "Ти що, малий, ох**їв?! Я сам знаю, як їздити", — розповідав хлопець.

Нападник зазначив, що першим почав надавати першу допомогу травмованому, оскільки має медичну освіту.

Раніше повідомлялося, що у Львові водій маршрутки не впорався з керуванням та врізався у дерево. У ДТП постраждало 5 пасажирів автобуса.

Новини України: у Рівненській області кінь впав на чоловіка

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання