У Рівному водій із посвідченням помічника ексдепутата збив військового та втік: 27-річний чоловік помер у лікарні

У Рівному водій із посвідченням помічника ексдепутата збив військового та втік: 27-річний чоловік помер у лікарні

У поліції відкрили провадження за частиною 3 статті 286-1 Кримінального кодексу України.

У Рівному на вулиці Соборній у неділю, 2 січня, водій автомобіля о 2:45 на смерть збив 27-річного військового та втік з місця ДТП. Коли його затримали правоохоронці, він був нетверезим та агресивно поводився.

Про це повідомили в Нацполіції Рівненської області.

За даними поліції, пішохід переходив дорогу в забороненому місці. Там його збив водій Audi. Автомобіліст втік з місця ДТП. Потерпілий помер у лікарні.

Патрульна поліція затримала водія автомобіля. Це - 24-річний житель села Бармаки, що під Рівним. Під час затримання водій та пасажир Audi поводились агресивно. У 24-річного кермувальника виявили 2,10 проміле алкоголю.

ГУ Нацполіції в Рівненській області

У поліції відкрили провадження за частиною 3 статті 286-1 Кримінального кодексу України.

ГУ НП у Рівненській області

Як повідомляє "Суспільне" з посиланням на власні джерела, у 24-річного водія автомобіля знайшли посвідчення помічника-консультанта на громадських засадах депутата обласної ради попереднього скликання. Це стверджують також і активісти із "PitBull Рівне".

ГУНП в Рівненській області

Пресофіцерка Нацполіції Рівненщини Катерина Загурська повідомила, що особу загиблого пішохода встановили. Це - 27-річний військовий з м. Костопіль. На момент загибелі чоловік був у відпустці.

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