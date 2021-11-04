У Рівному водій збив на смерть пішохода на милицях: фото

Чоловіка намагались реанімувати, але безуспішно.
У середу, 3 листопада, на вулиці Корольова у Рівному сталась смертельна ДТП. 30-річний рівнянин, водій автомобіля Daewoo Lanos, о 18:00 збив 80-річного місцевого жителя на пішохідному переході.
Як розповіли у пресслужбі поліції області, чоловік пересувався за допомогою милиць, на яких були світловідбивальні елементи.
Внаслідок ДТП пенсіонера із переломами тазу, ноги, політравмою та мозковою комою доправили до лікарні. Втім, попри реанімаційні заходи, врятувати його життя не вдалося.
За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, розпочате досудове розслідування за частиною 2 статті 286 КК України. Слідчі слідчого управління встановлюють усі обставини автопригоди.
Кермувальник легковика за результатами огляду на алкотестері був тверезий. Його авто вилучили та відправили на спецмайданчик.
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