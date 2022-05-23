У Рівному вперше за три місяці відкрили садки: кого з дітей приймуть і як будуть працювати

У Рівному вперше за три місяці відкрили садки: кого з дітей приймуть і як будуть працювати

У Рівному вперше від початку війни, 24 лютого, відкривають дитячі садки.

Від понеділка, 23 травня, запрацюють десять чергових дитячих садочків. Передусім туди братимуть дітей, двоє батьків яких задіяні у критичній інфраструктурі.

Про це повідомив міський голова Олександр Третяк.

За його словами, працюватимуть 53 групи, які зможуть прийняти до 800 дітей. До груп не будуть напбирати понад 15 дітей. З ними працюватимуть не лише їхні вихователі та помічники, а й додаткові працівники з тих груп та садочків, які поки не відкрились.

Дитячі садки працюватимуть за обмеженим графіком: від 8:00 до 15:00. У закладі діти будуть обідати, але "тихої години" не матимуть.

"Такий графік обрали, зважаючи на досвід інших міст, які дозволили роботу дошкільних навчальних закладів. На жаль, переносити чи переміщати діток в укриття під час обіднього сну у разі тривоги неможливо: діти нервують. Складно зробити це у належному порядку й темпі", - наголосив рівненський мер.

Мер наголошує, що першочергово будуть брати дітей, двоє батьків яких працюють в критичній інфраструктурі: ЗСУ, правоохоронні органи, ДСНС, цивільний захист, охорона здоров’я, хімічна промисловість, транспорт, електроенергетика, інформаційний сектор, телекомунікації. Втім, батьки повинні надати довідку з місця роботи.

Попри те, що садочки відкривають, влада не рекомендує віддавати дітей, якщо у цьому немає критичної необхідності.

Нагадаємо, останній дзвоник для школярів буде відбуватися у різних регіонах України по-різному залежно від ситуації. Наразі є велика проблема щодо документів про освіту. Адже дуже багато випускників покинули міста, де навчалися. Зараз виникає запитання, а як їм отримати свідоцтво.

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