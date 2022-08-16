У Рівному з голови жінки витягнули 10-сантиметрового гельмінта

У Рівному зі скроневої частини голови жінки лікарі витягнули 10-сантиметрового паразита. Це вже другий схожий випадок, який трапивсяв області цьогоріч.

Про це повідомили у Рівненському обласному центрі контролю хвороб.

"Не дає забути про себе підшкірний дирофіляріоз, в області зареєстрований ще один випадок цього захворювання. В медичному закладі м. Рівне у пацієнтки видалили 10-сантиметрового паразита з пухлини зі скроневої частини голови. Це другий випадок дирофіляріозу у 2022 році та 44-й від 2005 року, відколи вперше на Рівненщині його зафіксували у людини", - йдеться у повідомленні.

Наразі жінка, з-під шкіри якої витягнули паразита, почувається задовільно. В осередку захворювання фахівці провели комплексне епідеміологічне обстеження.

Нагадаємо, цьогоріч це вже другий зафіксований випадок дирофіляріозу в Рівненській області. Наприкінці червня мешканка Рівненщини звернулася до хірурга зі скаргою на пухлину на голові, під час видалення якої лікар виявив 9-сантиметрового гельмінта.

Загалом вперше цю хворобу зафіксували в 2005 році, з тих пір паразитів виявляли в 44 мешканців області.

"Вкотре нагадуємо, що підшкірний дирофіляріоз передається людині від хворих собак, котів, диких м’ясоїдних звірів лише через укуси комарів усіх видів. Личинки дирофілярії (мікрофілярії) в тілі комара розвиваються від 10 до 21 днів залежно від температури навколишнього середовища. Інкубаційний період після укусу комара до появи дорослого паразиту під шкірою чи слизовими оболонками тіла людини триває від 1 місяця до 2 років", - розповідають медики і додають, що під час хірургічного видалення паразита пацієнт одужує.

Аби вберегтися від цього захворювання лікарі радять захищати себе та домашніх тварин від укусів комарів, застосовуючи різні види репелентів, а також своєчасно проводити дегельмінтизацію домашнім улюбленцям.

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