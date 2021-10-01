У Рівному за розголошення таємниці судитимуть посадовця

Посадовець зберігав на особистому ноутбуці таємну інформацію.
У Рівному через посадовця таємна інформація перестала бути таємною. Секретні дані стали відомі стороннім особам.
Про це йдеться в сюжеті ТСН.Ранок.
Підозрюваний мав допуск до секретної інформації. Три роки тому - лишив файл про військові об'єкти на ноутбуці, не призначеному для обробки інформації з обмеженим допуском, кажуть у прокуратурі.
Лептоп же був під'єднаний до інтернету, і з секретними даними - ознайомилася стороння особа.
СБУ встановила - це могло завдати шкоди національній безпеці. Тож посадовець опинився на лаві підсудних.
В якій установі він працював і на якій посаді - не розголошують. Підозрюваному загрожує до 5 років за ґратами.
Нагадаємо, що у російському Барнаулі арештували військовослужбовця Ракетних військ стратегічного призначення (РВСП), який нібито передавав секретні дані Міністерству оборони України.