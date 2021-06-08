У Рівному загинув 18-річний студент-сирота, зірвавшись з третього поверху гуртожитку: фото

Юнак від отриманих травм помер на місці.

В Рівному загинув 18-річний студент-сирота, який випав з третього поверху гуртожитку на вулиці Соборній.

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Як розповіли в поліції Рівненської області, близько першої ночі правоохоронці отримали повідомлення від медиків швидкої, що вони констатували смерть хлопця, який випав із вікна гуртожитка.

Як попередньо встановила поліція, 18-річний мешканець гуртожитка переліз із вікна своєї кімнати на димовий комин, зачепившись за металеві поручні, вбудовані у нього. Однак поручень відірвався і парубок впав на бетонно-асфальтне покриття із висоти орієнтовно третього поверху. Від отриманих травм студент загинув на місці події.

Його тіло відправлено в морг для проведення судово-медичної експертизи та встановлення причини смерті.

За цим фактом слідчі розпочали досудове розслідування за попередньою правовою кваліфікацією частини 1 статті 115 КК України (умисне вбивство із відміткою "нещасний випадок"). Поліцейські встановлюють усі обставини події.



Відомо, що загиблий немісцевий і, за попередньою інформацією, батьків не має.

Нагадаємо, у Краматорську Донецької області жінка на шостому поверсі намагалася перелізти з одного балкона на інший, але зірвалась. Від отриманих травм потерпіла померла.

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