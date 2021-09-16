У Рівному "замінували" суд: усіх працівників евакуювали з будівлі (фото)

У Рівному "замінували" суд: усіх працівників евакуювали з будівлі (фото)

Повідомлення про замінування не підтвердилось.

Сьогодні, 16 вересня, о 10:05 невідома особа повідомила правоохоронців про замінування Господарського суду на вулиці Пирогова у Рівному.

Про це інформує пресслужба поліції Рівненщини.

"Для перевірки повідомлення на вулицю Пирогова, а також на вулицю Набережну, де розташований Господарський суд, одразу виїхала слідчо-оперативна група Рівненського РУП, кінологи, вибухотехніки та патрульні поліцейські", - йдеться у повідомленні.

З приміщення суду евакуювали усіх співробітників установи.

Правоохоронці обстежили будівлю, але вибухівки там не виявили.

Зараз поліцейські вирішують питання про правову кваліфікацію події, а також намагаються встановити особу, яка повідомила про замінування.

Нагадаємо, 14 вересня поліція і кінологи шукали вибухівку на автовокзалі у Рівному. Тоді усіх пасажирів і працівників евакуювали, але повідомлення про замінування не підтвердилось.

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