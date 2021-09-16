У Рівному "замінували" суд: усіх працівників евакуювали з будівлі (фото)

Повідомлення про замінування не підтвердилось.
Сьогодні, 16 вересня, о 10:05 невідома особа повідомила правоохоронців про замінування Господарського суду на вулиці Пирогова у Рівному.
Про це інформує пресслужба поліції Рівненщини.
"Для перевірки повідомлення на вулицю Пирогова, а також на вулицю Набережну, де розташований Господарський суд, одразу виїхала слідчо-оперативна група Рівненського РУП, кінологи, вибухотехніки та патрульні поліцейські", - йдеться у повідомленні.
З приміщення суду евакуювали усіх співробітників установи.
Правоохоронці обстежили будівлю, але вибухівки там не виявили.
Зараз поліцейські вирішують питання про правову кваліфікацію події, а також намагаються встановити особу, яка повідомила про замінування.
Нагадаємо, 14 вересня поліція і кінологи шукали вибухівку на автовокзалі у Рівному. Тоді усіх пасажирів і працівників евакуювали, але повідомлення про замінування не підтвердилось.