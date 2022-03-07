У Рівному затримали шпигуна, який передавав окупантам дані про військові частини та переміщення ЗСУ

За скоєне зраднику загрожує до 15 років позбавлення волі.
У неділю, 6 березня, в Рівному СБУ затримала місцевого мешканця, який працював на російських окупантів. Він збирав і передавав ворогу дані про транспорт військових ЗСУ, розташований на західній Україні.
Про це повідомили в управлінні СБУ в Рівненській області.
Крім того, його цікавили військові об’єкти одного з міст Рівненщини.
"Встановлено, що чоловік і до запровадження воєнного стану, і в період його дії, на шкоду територіальній цілісності, недоторканості та обороноздатності України, передавав представникам держави-окупанта відомості щодо особистих транспортних засобів військовослужбовців ОК "Захід" ЗСУ, про місце розташування та шляхи проникнення до військової частини розташованої у м. Дубно Рівненської області, а також в період військового стану інформацію про рух вантажних локомотивів по станції Рівне", - повідомили в Рівненській обласній прокуратурі.
Наразі вирішується питання оголошення чоловікові про підозру у державній зраді та обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
За скоєне йому загрожує ув'язення до 15 років із конфіскацією майна.
Читайте також:
- 2000 набоїв, пістолети і гранати: в Івано-Франківській області затримали водія з арсеналом зброї (фото)
- Працював на ФСБ і фінансував "ДНР": директора дніпровського підприємства викрили у держзраді
- У Рівненській області затримали агента російських спецслужб
- Постійно нервував, плутався в показах: у Рівному затримали чоловіка, який фотографував укриття